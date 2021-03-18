المدفعية التركية تقصف مواقع لـ«وحدات حماية الشعب» شمال سوريا

شنت القوات التركية المتمركزة شمال سوريا، مساء اليوم الخميس، هجوما بسلاح المدفعية على مواقع عدة تابعة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية.وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم"، إن قواتها شنت هجوما على مواقع المسلحين الأكراد شمال سوريا ردا على حادث سقوط صواريخ على كيليس، مشيرة إلى أنها أخطرت روسيا بوقف النار عقب التصعيد.وأوضحت الوزارة، أن صواريخ انطلقت من داخل سوريا سقطت على منطقة خالية في كيليس، مضيفة: "الحادث لم يؤد إلى سقوط إصابات بين مواطنينا، لم تقع أي أضرار أو خسائر".وذكرت الوزارة أنها وجهت إخطارا إلى روسيا لوقف إطلاق النار عقب هذا التصعيد، مفيدة بأن قواتها شنت فورا ضربات على أهداف محددة تابع للمسلحين.وشددت وزارة الدفاع التركية على أن قواتها بالمنطقة في حالة التأهب وتتابع عن كثب تطورات الأحداث.وكانت وسائل إعلام تركية أفادت، قبل قليل، بأن وحدات مدفعية وقاذفات صواريخ للجيش التركي متمركزة في منطقتي إعزاز وعفرين شمال محافظة حلب استهدفت عدة مواقع لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في تل رفعت ومحيطها.ويأتي هذا الهجوم بعد سقوط عدة صواريخ أطلقت من أراضي سوريا على مدينة كيليس جنوب تركيا في حادث لم يسفر، حسب التقارير الأولية، عن سقوط أي قتلى أو جرحى.وتخضع معظم أراضي شمال محافظة حلب لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها تركيا منذ عام 2016، قالت إنها ضد تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية.