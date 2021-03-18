رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المدفعية التركية تقصف مواقع لـ«وحدات حماية الشعب» شمال سوريا

الخميس 18/مارس/2021 - 10:59 م
القوات التركية
القوات التركية
عبير سليم
طباعة
شنت القوات التركية المتمركزة شمال سوريا، مساء اليوم الخميس، هجوما بسلاح المدفعية على مواقع عدة تابعة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم"، إن قواتها شنت هجوما على مواقع المسلحين الأكراد شمال سوريا ردا على حادث سقوط صواريخ على كيليس، مشيرة إلى أنها أخطرت روسيا بوقف النار عقب التصعيد.

وأوضحت الوزارة، أن صواريخ انطلقت من داخل سوريا سقطت على منطقة خالية في كيليس، مضيفة: "الحادث لم يؤد إلى سقوط إصابات بين مواطنينا، لم تقع أي أضرار أو خسائر".

وذكرت الوزارة أنها وجهت إخطارا إلى روسيا لوقف إطلاق النار عقب هذا التصعيد، مفيدة بأن قواتها شنت فورا ضربات على أهداف محددة تابع للمسلحين.

وشددت وزارة الدفاع التركية على أن قواتها بالمنطقة في حالة التأهب وتتابع عن كثب تطورات الأحداث.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت، قبل قليل، بأن وحدات مدفعية وقاذفات صواريخ للجيش التركي متمركزة في منطقتي إعزاز وعفرين شمال محافظة حلب استهدفت عدة مواقع لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية في تل رفعت ومحيطها.

ويأتي هذا الهجوم بعد سقوط عدة صواريخ أطلقت من أراضي سوريا على مدينة كيليس جنوب تركيا في حادث لم يسفر، حسب التقارير الأولية، عن سقوط أي قتلى أو جرحى.

وتخضع معظم أراضي شمال محافظة حلب لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها تركيا منذ عام 2016، قالت إنها ضد تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

أول تعليق من الطبيب الفاقد بصره عقب قرار وزيرة الصحة بتعيينه

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

كارتيرون: لا أفكر فى الأموال.. وهذا سبب رحيلي عن الزمالك


الصور

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مانشستر يونايتد يفوز على ميلان 1-0 ويتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى

توتنهام يودع الدورى الأوروبى بعد خسارته أمام دينامو زغرب الكرواتى

غرناطة الإسبانى يتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى رغم خسارته أمام مولده النرويجى

روما يتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى بفوزه على شاختار دونيتسك 2 - 1

أيام زمان

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

شاكر عبدالحميد: أول مبلغ تحصلت عليه من الكتابة كان 7 آلاف جنيه

«خسارة فادحة».. مثقفون ينعون شاكر عبد الحميد

شاكر عبدالحميد: يحيى الطاهر عبدالله كان جواز مروري للكتابة

إيناس عبدالدايم تنعى شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق