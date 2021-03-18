برلماني: مبادرة التمويل العقاري رائدة وتنهي أزمة السكن

أشاد النائب محمد سعد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمبادرة التمويل العقاري التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أنها ستخدم عشرات الآلاف من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.وأشار سعد، في تصريحات له اليوم، إلى أن المبادرة ستقدم ما لا يقل عن 200 ألف شقة من خلالها في حال إذا كان ثمن الشقة 500 ألف جنيه، أو أكثر من ذلك إذا كان ثمنها سيقل عن ذلك.وشدد وكيل لجنة الصناعة على أن المبادرة التي سيتم تفعيلها خلال أسبوعين يشترط فيها أن تكون شقة جيدة وتشطيب نهائي وأقساطها تمتد على نحو 30 سنة بفائدة 3% فقط، وهى فائدة غير مسبوقة وتراعي محدودي ومتوسطي الدخل بالفعل.وأكد سعد أن القسط الشهري يصل إلى 1127 جنيهًا لمدة 30 عامًا، بالنسبة لمحدودي الدخل، بفائدة 3%، وفقًا لتصريحات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بما يؤكد أنها ستكون في متناول المواطن العادي وتُحقق المرجو منها.كما أكد عضو مجلس النواب أن الدولة استطاعت خلال سنوات قليلة للغاية، أن تنهي تمامًا أزمة السكن التي كانت مزمنة وممتدة لعقود.