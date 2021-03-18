تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في احتفالات ذكرى استرداد طابا

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، وذكرى استرداد طابا ورفع العلم المصري في 19 مارس 1989.وحضر وفد التنسيقية في مراسم رفع العلم المصري بحضور قائد الجيش الثالث الميداني، ومحافظ جنوب سيناء، ووزراء الأوقاف، والشباب والرياضة، والتموين، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والمحلية بالمحافظة.