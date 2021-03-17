نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الأول الاعدادي الأزهري بوابة الأزهر الإلكترونية

صرحت مشيخة الأزهر بأنه تم الانتهاء من مرحلة تصحيح أوراق الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي الأزهري، وجارى الآن رصد الدرجات واعتمادها من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وستصبح متاحة أمام الطلاب الذين يترقبون النتيجة بكل قلق وتوتر خلال الساعات القادمة، ومن المؤكد أنها تعلن خلال الأسبوع الجاري إلى جميع الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية.



خطوات معرفة نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهري



2 - الضغط على الخانة لإظهار النتيجة.

3 - تحديد الصف الدراسي من المرحلة الإعدادية المستعلم عنه.

4 - إدخال البيانات المطلوبة للطالب الأزهري وهي كالتالي: -

- الاسم بالكامل.

- رقم الجلوس.

5 - الضغط على خانة الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة.



تابع أيضاً: 1 - الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة الأزهرية من خلال الرابط الإلكتروني من خلال www.azhar.eg 2 - الضغط على الخانة لإظهار النتيجة.3 - تحديد الصف الدراسي من المرحلة الإعدادية المستعلم عنه.4 - إدخال البيانات المطلوبة للطالب الأزهري وهي كالتالي: -- الاسم بالكامل.- رقم الجلوس.5 - الضغط على خانة الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة.





رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021 (dostor.org)



جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الأزهري انطلقت السبت الموافق 27 -2 - 2021 في المعاهد الأزهرية، عقب العودة من إجازة نصف العام، وعلى ذلك قام قطاع المعاهد الأزهرية بنشر نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي أزهري ولجميع الصفوف في المراحل المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية، على مدار سنوات سابقة حتى يتعلم الطلاب منها، ويمكنهم الاستفادة منها في جميع المواد الدراسية، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطالب تحميل المادة بصيغة الكتاب الإلكتروني PDF لسهولة القراءة من الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول. جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الأزهري انطلقت السبت الموافق 27 -2 - 2021 في المعاهد الأزهرية، عقب العودة من إجازة نصف العام، وعلى ذلك قام قطاع المعاهد الأزهرية بنشر نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي أزهري ولجميع الصفوف في المراحل المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية، على مدار سنوات سابقة حتى يتعلم الطلاب منها، ويمكنهم الاستفادة منها في جميع المواد الدراسية، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطالب تحميل المادة بصيغة الكتاب الإلكتروني PDF لسهولة القراءة من الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول.