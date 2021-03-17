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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري بوابة الأزهر الإلكترونية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:57 م
الصف الأول الإعدادي
الصف الأول الإعدادي الأزهري
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نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري بوابة الأزهر الإلكترونية، ما زالت تشهد منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة التساؤلات حول النتيجة بشغف كبير بعد إعلان مؤسسة الأزهر الشريف عن توافر جميع نتائج الطلبة للصف الإعدادي بالدرجات، من خلال الموقع الرسمي من مؤسسة الأزهر (www.azhar.eg).

نتيجة الصف الأول الاعدادي الأزهري بوابة الأزهر الإلكترونية

صرحت مشيخة الأزهر بأنه تم الانتهاء من مرحلة تصحيح أوراق الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي الأزهري، وجارى الآن رصد الدرجات واعتمادها من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وستصبح متاحة أمام الطلاب الذين يترقبون النتيجة بكل قلق وتوتر خلال الساعات القادمة، ومن المؤكد أنها تعلن خلال الأسبوع الجاري إلى جميع الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية.

خطوات معرفة نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهري

1 - الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة الأزهرية من خلال الرابط الإلكتروني من خلال www.azhar.eg.
2 - الضغط على الخانة لإظهار النتيجة.
3 - تحديد الصف الدراسي من المرحلة الإعدادية المستعلم عنه.
4 - إدخال البيانات المطلوبة للطالب الأزهري وهي كالتالي: -
- الاسم بالكامل.
- رقم الجلوس.
5 - الضغط على خانة الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة.

تابع أيضاً:


رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021 (dostor.org)

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الأزهري انطلقت السبت الموافق 27 -2 - 2021 في المعاهد الأزهرية، عقب العودة من إجازة نصف العام، وعلى ذلك قام قطاع المعاهد الأزهرية بنشر نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي أزهري ولجميع الصفوف في المراحل المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية، على مدار سنوات سابقة حتى يتعلم الطلاب منها، ويمكنهم الاستفادة منها في جميع المواد الدراسية، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطالب تحميل المادة بصيغة الكتاب الإلكتروني PDF لسهولة القراءة من الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول.

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