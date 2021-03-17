سيارة تدهس طفلًا أثناء عبور الطريق بمدينة نصر

لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر صدمه من قبل سيارة أثناء عبوره الطريق بشارع الطيران فى مدينة نصر.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.