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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سيدة اصطدمت بمحل أثناء محاولتها الهرب من ونش المرور بالمنصورة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:29 م
ضبط سيدة
ضبط سيدة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت الخدمات المرورية بمنطقة شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، من ضبط سيدة بعد قيامها بالسير بسيارتها الملاكي عكس الاتجاه بالشارع، وحال مشاهدتها سيارة "ونش" الخدمات المرورية حاولت الهروب، وقامت بالاصطدام بأحد الأشخاص، واصطدمت بعدها بزجاج أحد المحلات بعدما تخطت رصيف المشاة.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة باصطدام سيارة بشخص حال سيره بشارع "قناة السويس" دائرة القسم، وكذا اصطدامها بالزجاج الخارجي لمحل "بلبول للحلويات" الكائن بذات الشارع، وتمكنت الخدمات المرورية بالمكان من ضبط السيارة وقائدتها في حينه.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (د أي ۸۷۰۹ - ملاكي) قيادة المدعوة "رشا م. أ.م" ۳۹ عامًا، حاصلة على دبلوم فني ومقيمة شارع "عبدالرازق" دائرة القسم، بالشارع المشار إليه "عكس الاتجاه" اصطدمت بالمدعو "علاء كامل عبدالمقصود السيد" ۳۳ عامًا، عامل، ومقيم قرية "البدالة" دائرة مركز المنصورة "دون حدوث إصابات" واختلال عجلة القيادة بيد قائدتها وانحرافها واصطدامها بمحل "بلبول للحلويات" الكائن بذات الشارع، مما أدى إلى كسر الزجاج الخارجي الخاص بالمحل "دون حدوث ثمة اصابات بالعاملين بالمحل أو المترددين عليه".

وبسؤال المذكور والمدير المسئول عن المحل المدعو "عمر مرعي عيسى" 45 عامًا، ومقيم شارع "الصادق" دائرة القسم أيَّدا ذات المضمون، وبمواجهة قائدة السيارة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أنها لا تحمل رخصة قيادة ولم يسبق لها استخراجها.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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