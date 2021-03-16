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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تحذر الأوروبيين من مواجهة في حال فرض عقوبات عليها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:05 م
جريدة الدستور
وكالات
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حذرت الصين الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، من مخاطر "المواجهة" إذا أُقرت عقوبات ضدها على أساس اتهامها بارتكاب انتهاكات في حق الأويغور في شينجيانغ وتعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ.

وقال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ خلال مناقشة نظمها مركز السياسة الأوروبية في بروكسل: "أريد أن أؤكد أن العقوبات هي مواجهة.

يمكن تفسير العقوبات القائمة على الأكاذيب على أنها هجوم متعمد على أمن الصين وتنميتها".

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "تقع على عاتق الحكومة الصينية مسؤولية حماية سلامة ورفاهية شعب الصين.... نريد، ونحتاج، نريد الحوار وليس المواجهة".

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