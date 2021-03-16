مخرجة «الرجل الذي باع ظهره»: ترشيح الفيلم للأوسكار حدث تاريخي

وصفت المخرجة التونسية كوثر بن هنية بالـ"الحدث التاريخي" اختيار فيلمها "الرجل الذي باع ظهره" ضمن الأعمال المرشحة لجوائز الأوسكار، وهو يتناول من خلال قصة لاجئ سوري التلاقي العنيف بين عالمَي اللاجئين والفن المعاصر.ويتنافس الفيلم التونسي ضمن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية مع "أناذر راوند" (الدنمارك) و"بيتر ديز" (هونغ كونغ) و"كولكتيف" (رومانيا) و"كو فاديس، عايدة" (البوسنة)، بحسب قائمة الترشيحات للدورة الثالثة والتسعين التي توزع جوائزها في 25 أبريل المقبل في لوس أنجلوس.وقالت بن هنية في تعليق لوكالة "فرانس برس"، من مقر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس، إن ترشيح فيلمها "حدث تاريخي غير مسبوق في السينما التونسيةّ".وأضافت "إنه حلم يتحقق وانجاز توصلنا إليه بمفردنا وبعرق جبيننا".وفي هذا الفيلم الذي شارك العام الفائت في مهرجانات افتراضية وحضورية عدة بينها مهرجان البندقية وايام قرطاج السينمائية، تصوّر كوثر بن هنية قصة الشاب السوري سام علي الذي اضطر بعد تعرضه للتوقيف اعتباطيا الى الهرب من بلده سوريا الغارق في الحرب تاركًا هناك الفتاة التي يحبها ليلجا الى لبنان.ولكي يتمكن سام من السفر الى بلجيكا ليعيش مع حبيبته فيها، يعقد صفقة مع فنان واسع الشهرة تقضي بان يقبل بوشم ظهره وان يعرضه كلوحة امام الجمهور تم يباع في مزاد مما يفقده روحه وحريته.