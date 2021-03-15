رئيس «الضرائب» يكشف تفاصيل حملة «السيارات المتنقلة» لتوعية الممولين مجانًا

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة مستمرة في تعزيز جهود تنمية الوعي الضريبي لدى الممولين، بآليات التسجيل على المنظومة الإلكترونية وكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا خلال موسم الإقرارات؛ باعتبارهم شركاء النجاح في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بما يُسهم فى تيسير إجراءات تقديمهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت خلال المواعيد المقررة، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا بداية من 1 يناير 2021.وقال «عبد القادر»، إن مبادرة مصلحه الضرائب والخاصة بتوفير حملة سيارات متنقلة تجوب المحافظات لتقديم التوعية اللازمة للممولين مجانًا خلال موسم الإقرارات الضريبية وتقديم الدعم لهم، نفذت جولات ميدانية في كل من محافظة القاهرة بمناطق «السيدة زينب، والأزبكية، والأزهر، والموسكي، والحلمية»، وكذلك بمحافظة الجيزة بمناطق فيصل والهرم، وأيضًا بمحافظة المنيا، ومحافظة كفر الشيخ.وأوضح أن تلك المبادرة تسير وفق خطة موضوعة لتغطية كافة محافظات الجمهورية تباعًا، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تقوم بإمداد الممولين بكافة عناوين الأماكن التي وفرتها مصلحة الضرائب لهم في كل محافظة من محافظات الجمهورية؛ لتقديم الدعم الفني لهم مجانًا سواء داخل المأمورية التابع لها الممولين أو من خلال فروع الحاسب الآلي التابع، وأيضًا مركز التدريب، وكذلك مكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية داخل المحافظة الموجود بها الممول.وشدد على عدم تعامل الممولين مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك، بما فى ذلك من مخاطر كثيرة لتداول الرقم السرى للممول مع أى أشخاص آخرين، قد يُسيئون استخدام بياناته، مضيفًا أنه ينبغى على الممول الاحتفاظ ببريده الإلكترونى الشخصى الذى أنشأه من خلال حسابه على المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وكلمة السر؛ حيث سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكترونى فى تقديم إقراره الضريبى، وللاستفادة من الخدمات الأخرى خلال الأعوام المقبلة.وبيّن أن المصلحة تنشر فيديوهات مُبسطة لكيفية التسجيل على المنظومة الإلكترونية وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وشرح خطوات السداد على المنظومة عبر قناتها على اليوتيوب، وكذلك تقوم بتوفير كافة المعلومات التي تهم الممولون على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وعلى صفحتها الرسمية على الفيسبوك، هذا بالإضافة إلى ما تُوفره المصلحة من مكاتب للإرشاد الضريبي والدعم الفنى بمختلف المأموريات والغرف التجارية ومراكز التدريب وفروع الحاسب الآلي التى تختص بمساعدتهم مجانًا فى معرفة كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية خلال المواعيد المقررة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات»، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.