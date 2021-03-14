«شقة ولاب وتحمل نفقات الدكتوراه».. «القباج» تهنئ أول معيد من أبناء دور الأيتام

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجماعي، الطالب عبد الله رشدي ابن محافظة الشرقية الذى اجتهد وتفوق، ليتم تعيينه معيدا بالجامعة، وهو أول معيد بالجامعة من أبناء دور رعاية الأيتام.وقال محمد كمال الدين حجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن الوزيرة استقبلتهم اليوم الطالب رفقة القائمين على الدار، للتهنئة على ما حققه، مؤكدة أنه نموذج يحتذى به لكل من هم في عمره، لا سيما من أبناء دور الرعاية.وأضاف في تصريحات له أن الوزيرة قررت تجهيز شقة للطالب ومنحه لاب توب، كما ستتحمل الوزارة نفقات الماجستير والدكتوراه الخاصة به، مكافاة له على اجتهاده وتشجيعا له على الاستمرار.يذكر أن الطالب عبد الله رشدي من أبناء دار رعاية أيتام بالعاشر من رمضان، وتفوق ليحصد تقديرا عاليا مما أهله للتعيين معيدا بكلية التربية الرياضية.