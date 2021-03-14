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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعثة الاتحاد الإفريقي تؤكد انتظام الانتخابات البرلمانية في إفريقيا الوسطى

الأحد 14/مارس/2021 - 08:59 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
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أكدت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي، الأحد، انتظام سير الانتخابات البرلمانية في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأوضحت بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات بقيادة رئيس وزراء مالي موديبو سيدبي - في بيان صحفي - أن مهمتها تتمثل في مراقبة العملية الانتخابية الجارية في إفريقيا الوسطى، وفقا للأحكام ذات الصلة من الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، وإعلان منظمة الوحدة الإفريقية الاتحاد الإفريقي بشأن المباديء التي تحكم الديمقراطية، والمبادئ التوجيهية للاتحاد لمراقبة الانتخابات، وكذلك دستور وقوانين جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأكدت أن الهدف الرئيسي للبعثة هو إجراء مراقبة صادقة ومستقلة وحيادية بالإضافة لتقييم تنظيم وإجراءات هذه الانتخابات، ومن المقرر أن تلتقي بعثة مراقبة الانتخابات بالسلطات السياسية والإدارية والقضائية في إفريقيا الوسطى، واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، والمرشحين، والجهات الفاعلة الوطنية المشاركة في العملية الانتخابية، وممثلي المجتمع الدولي من أجل تحقيق إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية.
وتنشر البعثة مراقبيها في البلاد، وفي عمليات التصويت والفرز، وتراقب إجراء الاقتراع واحترام مباديء الانتظام والشفافية والانصاف، وفي نهاية الاقتراع، ستقدم تقريرا عن نتائجها الأولية في مؤتمر صحفي، سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.

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