رئيس دار الكتب تشهد فعاليات المكتبة المتنقلة في قرية أم خنان بالجيزة

شهدت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، فعاليات المكتبة المتنقلة في قرية أم خنان بالجيزة، حيث تقام عدد من الفعاليات تشمل معرضا للكتاب وعرضا للأراجوز وعددا من الفعاليات الثقافية والفنية وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.وقامت الدكتورة نيفين بتكريم كل من المهندس مجدي محب رئيس مجلس مدينة الحوامدية، وشعبان عبد التواب مدير عام الشباب والرياضة بالحوامدية، وطه سيد عبد الحق مدير مركز الشباب وعصام هيبة رئيس الوحدة المحلية بأم خنان، والدكتورة ولاء مكاوي نائب رئيس مدينة بالحوامدية ورئيس لجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.وشهد التكريم جمال صلاح رئيس مجلس إدارة مركز شباب أم خنان بالجيزة، كما قامت الدكتورة نيفين بتوزيع جوائز وكتب على الأطفال الذين شاركوا في ورشة التلوين المصاحبة للمكتبة، ومن المقرر أن تستمر المكتبة في قرية أم خنان لمدة أسبوع كامل تنتقل بعدها إلى مركز شباب عتمان.