الإمارات تُسجل 1992 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 1.992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 232.901 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 426.397 حالات منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.395 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.169 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 405.647 حالة.