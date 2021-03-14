وزير الدفاع الأمريكي يبحث سبل التعاون العسكري مع الحلفاء في آسيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه سيناقش خلال جولته إلى آسيا سبل تعزيز التعاون العسكري في المنطقة مع حلفاء الولايات المتحدة.وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي بدأ جولةً تستمر أسبوعًا ستقوده إلى طوكيو وسول ونيودلهي، ليكون بذلك قد اختار آسيا في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في 22 يناير الماضي.وقال وزير الدفاع الأمريكي للصحفيين المرافقين له في جولته "إنها مسألة تحالفات وشراكات، وإن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز قدرتنا"، مضيفا أن "الميزة التنافسية قد تآكلت ولا تزال لدينا ميزة ولكننا سنقويها هدفنا هو التأكد من أن لدينا القدرات والخطط والمفاهيم العملياتية لنكون قادرين على توفير ردع موثوق أمام الصين أو أي جهة تريد مهاجمة الولايات المتحدة".وتأتي هذه الجولة في آسيا لوزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين، في أعقاب قمة غير مسبوقة للتحالف "الرباعي" على أعلى مستوى منذ تأسيسه في العقد الماضي لمواجهة صعود الصين.