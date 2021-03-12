لقاح «أسترازينيكا» يُظهر فاعلية كبيرة في فرنسا

قال آلان فيشر المسؤول عن حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا إن لقاح أسترا زينيكا أظهر فاعلية كبيرة، وذلك بعد أن علقت بعض الدول استخدامه.وفي حديثه على راديو «كلاسيك» رحب فيشر بموافقة السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي على لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا، مشيرًا إلى أنه لن يكون متاحًا في فرنسا قبل الشهر المقبل.وعلقت الدنمرك والنرويج استخدام لقاح أسترا زينيكا وسط تقارير عن تكون جلطات دموية لدى بعض الذين حصلوا على اللقاح.