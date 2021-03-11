الدنمارك والنمسا تعلقان استخدام« أسترازانيكا» بسبب تجلطات دموية

علقت الدنمارك والنمسا، اليوم الخميس، استخدام لقاح "أسترازانيكا" مؤقتا بعد ظهور أعراض غير مرغوبة بين عدد ممن تعاطوه.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن الدنمارك علقت استخدام اللقاح بعدما سجلت حالات تجلط بالدماء، كما علقت النمسا استخدامه بعد تسجيل حالات مماثلة وتسجيل حالة وفاة واحدة.