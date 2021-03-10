«التخطيط»: 184 مليون جنيه لحل تقاطعات السكك الحديدية بالشرقية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حل التقاطعات بين خطى السكك الحديدية ببنها وطنطا مع الطريق الدائري بتكلفة إجمالية قدرها 184 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع استغرق تنفيذه عامين.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروع يستهدف بشكل أساسي القضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات أمام مزلقان شرويدة والجامعة بمحافظة الشرقية، وفتح محاور جديدة على الطريق الدائري بمدينة الزقازيق.ومن ناحية أخرى، كشفت وزارة التخطيط، عن تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل محطة صرف صحى الزقازيق بتكلفة 250 مليون جنيه لتوصيل الخدمة لعدد 750 ألف نسمة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة سندنهور الثانية بتكلفة 6.3 مليون جنيه لتحسين الخدمات والمرافق.