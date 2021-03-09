«نتفليكس» و«أمازون» تتصدران الترشيحات لجوائز جمعية منتجي هوليوود السينمائية

استحوذت "نتفليكس" و"أمازون" وحدهما على أكثر من نصف الترشيحات في فئة السينما لجوائز جمعية منتجي هوليوود، ما عزز حضورهما في عام هزته جائحة كوفيد-19.فمن بين الأفلام العشرة التي وقع عليها اختيار "بروديوسرز غيلد أوف أميركا" ستة متوافرة على منصتي الفيديو على الطلب، في وقت بدأت دور السينما تعيد فتح أبوابها في نيويورك ولا تزال مغلقة منذ نحو سنة في لوس أنجلوس بسبب الإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.ومن بين الأفلام المرشحة من "نتفليكس"، يُعتبر "ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن" أوفر حظًا من "مانك" و"ما رينيز بلاك باتم" للفوز بجائزة.أما "أمازون" التي لم تكن ضمن المنافسة على جوائز الجمعية العام المنصرم، فتستطيع التعويل على "بورات سابسيكوينت موفي فيلم" الذي سبق أن نال جائزة "غولدن غلوب"، وكذلك على "وان نايت إن ميامي" و"ساوند أوف ميتال".