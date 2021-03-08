جمال سليمان يتصدر البوستر الرسمي لـ«الطاووس»

أطلقت الصفحة الرسمية للمخرج رءوف عبدالعزيز عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "الطاووس" للعرض بالموسم الرمضاني القادم.وتصدر جمال سليمان البوستر الرسمي للعمل رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.يشار إلى أن مسلسل الطاووس بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، بجانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف.المسلسل الجديد سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.