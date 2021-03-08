قطار «رحلة سعيدة» يبدأ رحلته في «المواجهة والتجوال» من كفر الشيخ

قال الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إن عرض "رحلة سعيدة" من إنتاج الفرقة يبدأ أول محطاته في التجوال لعام ٢٠٢١ من محافظة كفر الشيخ.ويقدم العرض ابتداء من الثلاثاء المقبل ١٠ مارس الجاري على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ في تمام السابعة مساء وحتى السبت المقبل ١٣ مارس، وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والتي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي، تهدف الخطة الى تجوال ٩ عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح ب ١٤ محافظة حتى شهر يونيو لعام ٢٠٢١، وتقدم جميع عروضها بالمجان.جدير بالذكر ان عرض " رحلة سعيدة" قدم عروضه بمحافظات الغربية، والأسكندرية، والعرض انتجته شعبة المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث في بداية تأسيسها بغرض التجوال بالمحافظات."رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.