الطبيب فاقد البصر: أشكر الرئيس على عدم نسياني وتكريمي في يوم الشهيد

قدّم الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا في مستشفى العزل ببلطيم في محافظة كفرالشيخ، في مايو الماضي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعوته له لتكريمه في يوم الشهيد تقديرا لما بذله من تضحيات في عمله.وأضاف الدكتور محمود سامي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يشعر بالامتنان والفرحة لتذكر الرئيس له وعدم نسيانه، خاصة بعد أن نسى قصته الكثيرون خلال الفترة الماضية، موجها الشكر مرة أخرى للرئيس على تلك اللفتة الرائعة والتي كان مفادها "إحنا مش ناسينك".وجدد مناشدته بتوفير سكن مناسب له هو وأسرته لعدم وجود منزل مستقل لهم، فضلا عن توفير وظيفة مناسبة له بعد فقدانه البصر.