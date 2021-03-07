يرغب الكثير من المواطنين الذين يريدون السفر إلى أية دولة عربية أخرى أو أجنبية، عن رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز، وكيفية الاستعلام عن النتيجة، وذلك البحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، والتي تعبر شرطًا أساسيًا للسفر.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة رابط نتيجة المعامل المركزية برقم جواز السفر

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

يستطيع المواطن الذي يرغب في معرفة النتيجة التسجيل عبر الدخول على الرابط الآتي: clab.mohp.gov.eg ، فقد أعلنت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، عن 28 مستشفى على مستوى الجمهورية، لمهمة إجراء تحاليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا، للمصريين الذين يريدون السفر للخارج، والتي أكدت عليها الدول، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، والتي راح ضحيتها الآلاف حول العالم.





خطوات معرفة نتيجة المعامل المركزية برقم جواز السفر

وعقب التسجيل على الموقع سابق الذكر، يقوم المواطن بإدخال البيانات التالية: الاسم، الدولة الموجه إليها السفر، رقم جواز السفر، الرقم القومي للبطاقة الشخصية، ثم النقر على أيقونة نتيجة التحاليل، شريطة أن يكون قد مر عشرة أيام من إجراء التحاليل والفحوصات.

اقرأ أيضا : كيفية الحصول على نتيجة تحليل فيروس سى معامل وزارة الصحة





ويشار إلى أن الدول العربية والأجنبية، قد اشترطت حصول المسافر إلي أراضيها على شهادة تحليل الـpcr لفيروس كورونا، حيث يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة.





الأوراق المطلوبة لتحليل فيروس كورونا

وضعت المعامل المركزية بوزارة الصحة، توفر الأوراق و المستندات التالية لمن يريدوا إجراء التحليل للسفر لأية دولة أخرى، حيث تشمل الأوراق والمستندات أصل جواز السفر، وبطاقة الرقم القومي شريطة أن تكون سارية، على أن يقوم المواطن بدفع رسوم رسم التحاليل والتي تقدر بمبلغ 1050 جنيهاً، وعقب الانتهاء من إجراء التحاليل، وثبت خلو المواطن من الفيروس يتم إعطائه شهادة تفيد ذلك بعد الفحوصات بعشرة أيضا.