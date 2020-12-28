كيفية الحصول على نتيجة تحليل فيروس سى معامل وزارة الصحة
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:57 م
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على نتيجة تحليل فيروس سى معامل وزارة الصحة، بعد أن أعلنت معامل وزارة الصحة توفير نتائج البحث عن طريق موقعها الإلكتروني.
توفر "الدستور" لقراءها طريقة كيفية الحصول على نتيجة تحليل فيروس سى معامل وزارة الصحة، من خلال الموقع الإلكتروني في عدة نقاط بسيطة.
فى حالة بحثك عن نتيجة الفحص وظهرت لك اتصل بالمعامل من خلال الرابط التالي من هنا.
- وفي حالة السفر إلى إحدى دول الخليج لا بد من التوجه للمعامل المركزية بأصل جواز السفر لعمل إعادة مجانية لفحص أو أكثر حسب رؤية المعمل- ولمعرفة ذلك لا بد من التوجه لشباك الاستقبال وإبلاغه بأن هذه الرسالة ظهرت لك عند البحث عن نتيجتك.
- بعد حصولك على بياناتك من الشخص المسئول سوف تتوجه إلى لجنة الفحص لعمل الإعادة المجانية.
- سوف يتم تحديد موعد لظهور نتيجة الإعادة.
- يمكنك معرفة نتيجة الفحص بارسال بريد الكترونى [email protected] برقم الجواز وتاريخ إعادة العينة وسوف تعلمك المعامل بنتيجة الإعادة على البريد الذى أرسلت منه الاستفسار فى خلال 48 ساعة عمل أو بحضورك إلى المعامل شخصيا.
- فى حالة بحثك عن نتيجة الفحص وظهرت لك لا توجد بيانات:
فى هذه الحالة قد تكون سجلت رقم جواز سفرك فى خانة إظهار النتائج خطأ أو كتبت حرف A أو رقم صفر فى بداية الرقم والمطلوب هو تسجيل الرقم بدون صفر أو حرف فى البداية.
- للحصول على نتيجة الفحص من خلال رابطة البحث من هنا
لا بد من إدخال رقم جواز السفر الخاص بك بدون أى حروف أو صفر فى البداية عند البحث عن نتيجة الفحص
- فى حالة انك تريد تغيير رقم الطلب وتحميل نتائج الفحص عليه يمكنك إرسال رسالة على بريدنا الإلكترونى برقم الطلب الجديد (بعد التأكد أنك سددت لرقم إنجاز القيمة الإلكترونية للشهادة الصحية) وانتظر الرد على بريدك الإلكترونى ونحن لا نغير رقم الطلب على موقعنا إنما نرسله للسفارة السعودية
- احضار أصل جواز السفر وبطاقة الرقم القومى
- احضار عدد 2 صورة شخصية ( ماعدا السعودية غير مطلوب صور لها ).
- مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا
- الحضور بدون حجز مسبق.
- العنوان – 19 شارع الشيخ ريحان ( محطات المترو القريبة محطة السادات – سعد زغلول.
- يتم استلام نتائج الفحص من الباب الخلفى للمعامل.
توفر "الدستور" لقراءها طريقة كيفية الحصول على نتيجة تحليل فيروس سى معامل وزارة الصحة، من خلال الموقع الإلكتروني في عدة نقاط بسيطة.
كيفية الحصول على نتيجة تحليل فيروس سى معامل وزارة الصحة
فى حالة بحثك عن نتيجة الفحص وظهرت لك اتصل بالمعامل من خلال الرابط التالي من هنا.
- وفي حالة السفر إلى إحدى دول الخليج لا بد من التوجه للمعامل المركزية بأصل جواز السفر لعمل إعادة مجانية لفحص أو أكثر حسب رؤية المعمل- ولمعرفة ذلك لا بد من التوجه لشباك الاستقبال وإبلاغه بأن هذه الرسالة ظهرت لك عند البحث عن نتيجتك.
- بعد حصولك على بياناتك من الشخص المسئول سوف تتوجه إلى لجنة الفحص لعمل الإعادة المجانية.
- سوف يتم تحديد موعد لظهور نتيجة الإعادة.
- يمكنك معرفة نتيجة الفحص بارسال بريد الكترونى [email protected] برقم الجواز وتاريخ إعادة العينة وسوف تعلمك المعامل بنتيجة الإعادة على البريد الذى أرسلت منه الاستفسار فى خلال 48 ساعة عمل أو بحضورك إلى المعامل شخصيا.
- فى حالة بحثك عن نتيجة الفحص وظهرت لك لا توجد بيانات:
فى هذه الحالة قد تكون سجلت رقم جواز سفرك فى خانة إظهار النتائج خطأ أو كتبت حرف A أو رقم صفر فى بداية الرقم والمطلوب هو تسجيل الرقم بدون صفر أو حرف فى البداية.
- للحصول على نتيجة الفحص من خلال رابطة البحث من هنا
لا بد من إدخال رقم جواز السفر الخاص بك بدون أى حروف أو صفر فى البداية عند البحث عن نتيجة الفحص
- فى حالة انك تريد تغيير رقم الطلب وتحميل نتائج الفحص عليه يمكنك إرسال رسالة على بريدنا الإلكترونى برقم الطلب الجديد (بعد التأكد أنك سددت لرقم إنجاز القيمة الإلكترونية للشهادة الصحية) وانتظر الرد على بريدك الإلكترونى ونحن لا نغير رقم الطلب على موقعنا إنما نرسله للسفارة السعودية
الأوراق المطلوبة لعمل الفحص
- احضار أصل جواز السفر وبطاقة الرقم القومى
- احضار عدد 2 صورة شخصية ( ماعدا السعودية غير مطلوب صور لها ).
- مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا
- الحضور بدون حجز مسبق.
- العنوان – 19 شارع الشيخ ريحان ( محطات المترو القريبة محطة السادات – سعد زغلول.
- يتم استلام نتائج الفحص من الباب الخلفى للمعامل.