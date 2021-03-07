رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة 3 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة»

الأحد 07/مارس/2021 - 09:28 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

«الدستور» تحقق في رفض أشقاء استلام جثة أختهم: «تزوجت دون رغبتهم»

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الصور

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

إنفوجراف

image description

بدء توافد الأقباط لحضور قداس الأساقفة الجدد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

صحيفة: ثقة الأمريكيين في لقاحات كورونا تتزايد

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم يشيد بنجاح موريتانيا فى تنظيم كأس الأمم الافريقية للشباب

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«مش فاكرك».. كيف تلاعب يوسف شاهين بحلم تلميذه المقرب؟

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات