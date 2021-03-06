محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، السبت، بالمرور على الطريق الواصل بين مدخل قرية السيالة والطريق الدولى؛ لبحث مخطط ربط المنطقتين ورصف الطريق بالأسفلت بمعرفة مديرية الطرق والنقل.وناقشت منال مع طارق بدوى، مدير المديرية وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط آليات التنفيذ؛ لتحقيق إضافة جديدة لشبكة الطرق وربط مدخل المدينة بالطريق الدولي، إذ سيعد محورا بديلا لطريقي شطا وخمسة حديث.وأكدت محافظ دمياط إعداد الدراسات وتنفيذ مشروع متكامل من رصف وإنارة وتخطيط الدورانات وتنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار، وربط الطريق بمدخل القرية من ناحية وبالطريق الدولى من الناحية الأخرى وإجراء عمليات الرصف بالأسفلت وفقًا للمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية.