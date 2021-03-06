وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

أكد الدكتور خالد عبدالفغار، وزير التعليم العالي، ضرورة الاستمرار في الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا بعد انتهاء الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الانضباط في العملية التعليمية وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدأ الدراسة، ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية.وشدد الوزير، في بيان صحفي، اليوم السبت، على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح وعدم السماح بوقوع أي تجاوزات، مضيفًا أنه لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية، وخروج أي شخص على الأعراف والتقاليد الجامعية، وستتم مواجهته بالقانون، مطالبًا بتطبيق قانون تنظيم الجامعات بكل دقة لضمان الانضباط داخل الجامعات على مستوى كل عناصر المنظومة التعليمية.كما وجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود خلال الفصل الدراسي الثاني، من خلال وضع خطة عمل للدراسة سواء بالكليات النظرية أو العملية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للطلاب، فضلًا عن مراعاة الانضباط خلال وضع أسئلة الامتحانات، والابتعاد عن الأمور المثيرة لأية مشاكل داخل الجامعة وخارجها.وثمن الوزير دور الجامعات في المشاركة المجتمعية من خلال تطوير العشوائيات المحيطة بها أو مشاركتها في إصدار تراخيص البناء، وهو ما يؤكد دورها الكبير في النهوض بالمجتمع، باعتبارها قاطرة التنمية للمجتمع.