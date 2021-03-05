البابا فرنسيس يصل العاصمة العراقية بغداد

وصل بابا الفاتيكان فرانسيس، قبل قليل، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر 4 أيام وتشمل عددا من المدن العراقية.واستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي البابا في المطار قبل أن يبدأ برنامج زيارته الذي يتضمن لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.