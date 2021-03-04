وزير ألماني يشيد بنتائج مشاورات الحكومة بشأن أزمة كورونا

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الخميس، عن رضاه عن نتائج مشاورات الحكومة الألمانية والولايات، فيما يتعلق بمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال ألتماير اليوم لمجموعة "أر تي إل" الألمانية الإعلامية: "تم تحقيق الكثير بالنسبة للاقتصاد" خلال القمة بين الحكومة والولايات أمس الأربعاء، وأضاف أنه سيكون هناك خطوات أولية مهمة لفتح الأنشطة خلال شهر مارس الجاري.وفي المقابل انتقدت رابطة التجارة الألمانية (إتش دي إي) نتائج المشاورات ووصفتها بأنها "كارثة" بالنسبة لتجارة التجزئة.