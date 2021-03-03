صدور طبعة جديدة من «يوتوبيا» لـ أحمد خالد توفيق

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الـ13 من رواية "يوتيوبيا" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي وافته المنية في 2 أبريل 2018، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.وتعد "يوتوبيا" واحدة من أشهر روايات الأديب الراحل أحمد خالد توفيق، وتدور في عالم مستقبلي كابوسي متشائم يتخيل كيف ستكون مصر في عام 2023.ومن الرواية: "الآن فقط أفهم لما عزلنا أنفسنا في "يوتوبيا"، لم يعد في هذا العالم إلا الفقر وإلا الوجوه الشاحبة التي تطل منها عيون جاحظة جوعى متوحشة، منذ ثلاثين عامًا كان هؤلاء ينالون بعض الحقوق، أما اليوم فهم منسيون تمامًا، هؤلاء القوم يتظاهرون بأنهم أحياء، يتظاهرون بأنهم يأكلون لحمًا، ويتظاهرون بأنهم يشربون خمرًا، وبالطبع يتظاهرون بأنهم ثملوا وأنهم نسوا مشاكلهم، يتظاهرون بأن لهم الحق في الخطيئة والزلل، يتظاهرون بأنهم بشر".