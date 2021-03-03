تنبيه من «التعليم» لطلاب «أولى وتانية ثانوي» بشأن مادة الكيمياء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عن طريقة المذاكرة لمادة الكيمياء بطرق شيقة وتفاعلية استعدادًا للاختبارات الشهرية القادمة.وقالت الوزارة في تنبيهها للطلاب "اكتشف محتوى بريتانيكا في مادة الكيمياء على منصة إدارة التعلم "LMS " من خلال موقع بنك المعرفة المصريجدير بالذكر ان طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا صباح اليوم امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات.