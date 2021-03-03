انطلاق ورشة عمل بين «النقل البحري» والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

بدأت فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية تحت عنوان " نظرة ثاقبة للإطار الفني والقانوني للبضائع المنقولة بحرًا على السفن التجارية"، وذلك بحضور المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتور محمد عبد السلام داوود، نائب رئيس الأكاديمية للشؤون البحرية، والدكتور محي السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، ولفيف من أصحاب المستشارين والخبراء والمتخصصين، وكوكبة من خبراء كلية النقل البحرى والتكنولوجيا.وتهدف ورشة العمل إلى الإلمام بكافة الجوانب الفنية البحرية الدولية، ذات الصلة بالدعاوي القضائية، والإلمام بكافة المعاهدات الدولية ذات الصلة بالدعاوي القضائية، تطبيق عملي لمواد قانون التجارة البحري المصري مع مناقشة عدد من دراسة الحالات، وتطبيق عملي بالميناء لمحطات تداول البضائع وعلى أحد سفن شركات المجلس الاستشاري للكلية.وقال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، "يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة للمشاركة في ورشة العمل، وأنا ممتن ان أكون بينكم اليوم وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذين تلقيناهما هنا في هذا الصرح العلمي، مضيفا أتمنى لورشة العمل خالص التوفيق وأن تكون مناسبة طيبة للقاء وتبادل الأفكار البناءة، وأثق تمامًا في أنه لقاء مثمر سوف يدفعنا إلى آفاق أرحب تعكس رغبتنا الهادفة في تحقيق مزيد من التعاون بما يعود بالنفع والخير على مجتمعاتنا، وإنني على ثقة كاملة بأن الحوار الهادف والبناء في هذه الورشة يمثل فرصة امام المشاركين لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والموضوعات ذات الصلة".من جانبه قال رئيس الأكاديمية، أن هذا الصرح العربي المتميز الذي تحتضنه جمهورية مصر العربية، دولة المقر التى توفر كل سبل الدعم لهذا الصرح، الذي أصبح يمتاز بالنجاح والجودة محليا وإقليميًا ودوليا، مضيفا أود أن أتوجه بخالص شكري للمتحدثين والمشاركين ومنظمي المناقشات الذين تكرموا بالحضور معنا اليوم وسمحوا بجهودهم وأوقاتهم، ويسعدني أيضًا أن أبلغكم أننا قد طورنا رؤية شاملة واستراتيجية وحزمة أهداف لتوجيه عملنا المستقبلي، موكدا عمق ومتانة العلاقات بين الأكاديمية بمختلف بمؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلى التعاون الدائم والمستمر.من جانبه قال عميد كلية النقل البحري بالأكاديمية، اننا نفتخر ونتشرف بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية إحدى فروع القضاء المصري، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد واحد من أهم الأحداث التي نظمتها كلية النقل البحرى والتكنولوجيا على مدار الأعوام السابقة، وأضاف أن كلية النقل البحرى تعتبر مركزًا دوليًا رائد يقدم خدمات التعليم والتدريب البحري، من خلال تقديم البرامج المعتمدة محليًا وإقليميًا ودوليًا وكذلك إجراء البحوث العلمية العمليةوأشار إلى أن الكلية تحرص على تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والطرق العلمية الحديثة، لإمداد صناعة النقل البحري، محليا وإقليميا ودوليا بالكوادر البشرية المؤهلة طبقًا لأحدث لمعايير الدولية فى التعليم والتدريب البحرى، مما يساهم فى تعزيز مستوى أكاديمية النقل البحرى خاصة وتقدم ورفعة التجارة الدولية والمجتمع ككل بصفة عامة.