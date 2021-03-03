ضبط طن سكر تموين في الجيزة

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.وتبين ضبط 1,2 طن سكر تمويني، 420 عبوة زيت تمويني مخصصة ربطًا للصرف على البطاقات التموينية، تم تجميعها ومنع صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.