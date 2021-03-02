التخطيط: 100 مليون جنيه لتطوير المدارس والصرف الصحي بقنا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير المدارس ومحطات الصرف الصحي بمحافظة قنا بتكلفة إجمالية تخطت الـ 100 مليون جنيه، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروعات شملت توفير خدمات الصرف الصحي بقرية السلامية بنجع حمادي بتكلفة 86 مليون جنيه، وإنشاء وتطوير مدرسة نجع عزوز الإعدادية من خلال إنشاء 16 فصل بطاقة استيعابية 640 طالبا بتكلفة 6.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة الجميزة للتعليم الأساسي والتي تضم 11 فصلا بطاقة استيعابية 440 طالبا بمركز دشنا قرية أبو مناع قبلي بتكلفة 6.3 مليون جنيه.