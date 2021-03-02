«تعليم دمياط»: 99.9% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحانات

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير عملية الامتحانات الإلكترونية التى أداها طلاب الصف الثاني الثانوى اليوم بمادتى الأحياء والفلسفة والمنطق.كما اطمأنت المحافظ على انتظام سير عملية الامتحانات المجمعة لطلاب الصف السادس الابتدائي وسنوات النقل بعدد ٣٥ مدرسة بالتعليم الفنى، والتى تتم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة حفاظا على سلامة الطلاب.وقال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن الطلاب تمكنوا من الدخول على منصة الامتحانات بالمواعيد المحددة بنسبة 99.9%، مشيرا إلى أنه يتابع العملية الامتحانية أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية، مؤكدًا أنه لم يتلق أي شكاوى خاصة بسير الامتحانات.