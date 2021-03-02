النخبة تطرح «صاحب اللثام وأهل المدد» لــ أميمة منصور

صدر حديثًا عن دار النخبة المجموعة القصصية "صاحب اللثام وأهل المدد" تجليات نورانية حول أقطاب الصوفية للكاتبة والشاعرة أميمة سامي منصور.تناولت الكاتبة قصصًا لهؤلاء أنقياء القلوب أهل الفضائل الذين نشأت الكاتبة في أحضان محبتهم وشهدت حضرتهم التي كانت بمثابة مدرستها الروحية.تقول المؤلفة في "صاحب اللثام وأهل المدد": أهل المدد: هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع٬ لأنفسهم متهِمون ومن أعمالهم مشفقون.أهل المدد لهم قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين وحرص في علم٬ وعلم في حلم وقصد في غنى وخشوع في عبادة٬ وصبر في شدة ورضا في ابتلاء وشكر في رخاء.ولقد قدر الله إليَّ أن أنشأ في أحضان محبة صاحب اللثام وأهل المدد٬ فمنذ كنت فتاة صغيرة كنت أرى وأشهد حضرة أهل المدد التي تقام بمنزل عمي الرجل الصالح تلك الحضرة التي كانت بمثابة الحضانة والمدرسة الروحية للكاتبة٬ حيث كنت أسمع فيها أعلى الدروس وأحلى قصائد الحب الإلهي للقطب الكبير "أبي العزمات" بل وكنت أشهد فيها أفذاذ الرجال من أهل المدد، وأتعجب من جميل كلامهم وجمال أحوالهم.