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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:12 م
ضحايا انهيار بئر
ضحايا انهيار بئر صرف
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسر ضحايا ومصابي حادث انهيار بئر صرف صحى داخل أحد المنازل بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط والذى أسفر عن وفاة طفلين وإصابة 3 آخرين، مقدما التعازي لأسر المتوفيين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ من رئيس مركز منفلوط حسام مهران، يفيد بانهيار بئر صرف صحى داخل منزل ملك المواطن عبد الباسط فتحي عبد الباسط بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط ووجود متوفيين ومصابين.

وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بتوجيه سيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة.

وتمكنت قوات المدنية والإنقاذ من انتشال جثتين لطفلين هما "مها أحمد محمد، 5 سنوات"، و"بسملة مصطفى، 6 سنوات"، وإنقاذ "حبيبة سيد محمد، 7 سنوات"، و"فاطمة حسانين، 35 سنة"، و"آيات جمال، 3 سنوات"، وجميعهم مصابين تم نقلهم على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقى العلاج اللازم.

كما انتقل المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد يرافقه حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط إلى مكان الحادث وتابع إنقاذ المصابين، واستخراج الجثث وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى الفور وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسئولي جمعية الهلال الأحمر بتقديم المساعدات المادية والعينية لأسر المتوفيين والمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لتجاوز تلك الأزمة كما تم تكليف رئيس مركز منفلوط بتشكيل لجنة هندسية من المركز لمعاينة المنزل والبئر المنهار، وعمل تقرير عاجل لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حفاظا على حياة المواطنين.

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