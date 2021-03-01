الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

أعلن الاتحاد الإفريقي عن انطلاق فعاليات "الاحتفال القاري السادس بالتغذية المدرسية" تحت شعار "تسخير المعرفة التقليدية والغذاء، لدعم برامج التغذية المدرسية المستدامة خلال الاستجابة لجائحة كورونا وما بعدها".ويعد الأول من مارس "اليوم الإفريقي للتغذية المدرسية"، وتتم دعوة كل الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي للاحتفال بهذا اليوم على المستوى الوطني وتقديم تقرير عنه.وأكد الاتحاد الإفريقي أن أهمية التغذية المدرسية تعود إلى ربط الصلات بين العمل الإنساني والإنمائي، وإنهاء الجوع، والحد من الهجرة غير الآمنة، وتعليم الشباب، وبناء التماسك الاجتماعي ووقف الصراع.وأشار إلى أن الفوائد المتعددة للتغذية المدرسية تشمل تسريع التقدم نحو القضاء على الجوع، والتعليم الجيد، كما سيسهم في أهداف التنمية المستدامة الأخرى في إطار أجندة 2030.وأكد على أن برامج التغذية المدرسية استراتيجية رئيسية لمكافحة نقص الغذاء أثناء الأزمات، مثل الحرب، وفي حالات الأزمات، فغالبًا ما يتم تسرب الأطفال من المدرسة للمساعدة في توفير الدخل، وفي هذا السياق، يمكن أن تكون برامج التغذية المدرسية مفيدة كحافز لتشجيع إعادة التحاق الأطفال بالمدارس.