العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

عثر أهالي قرية الإسماعيلية، التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، على جثمان سيدة متوفاة داخل منزل يشتبه في قتلها.تجمهر الأهالي وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على السيدة، حيث تبين أن الجثمان لسيدة مسنة تدعى «عزيزة عبده محمد الخميسي»، تبلغ من العمر 85 عاما، تم العثور عليها بشقتها جالسة فوق أريكة.تم نقل الجثمان عبر سيارات الإسعاف إلى المشرحة وأخذ أقوال شهود العيان، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق فيها واستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة، حيث تبين وجود جرح في الرأس بالقرب من العين.