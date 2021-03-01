روسيا تتهم «تويتر» بمواصلة انتهاك التشريعات

اتهمت الهيئة الروسية للرقابة على الإنترنت "روسكومنادزور" موقع تويتر بعدم إزالة 2862 منشورا تتعلق بالمواد الإباحية والانتحار وإنتاج المخدرات.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة، القول في بيان، إنها أرسلت أكثر من 28 ألف طلب إلى تويتر لإزالة معلومات تعد محظورة.ويواجه الموقع غرامة تتراوح بين 800 ألف روبل (800ر10 دولار) وثمانية ملايين روبل (108 آلاف دولار) لانتهاكه التشريعات.وفي حال تكرار المخالفة، "سيتم زيادة الغرامة إلى خُمس إجمالي الإيرادات السنوية للشركة".