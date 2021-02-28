«المحرصاوي» يتناول الغداء وسط طلاب مدينة الأزهر الجامعية (صور)

توجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إلى المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر؛ للاطمئنان على سير العمل من تسكين وتغذية، عقب تفقده لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة بنين بالقاهرة.ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، وأسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية.والتقى رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب، واطمأن منهم على سير الامتحانات بمختلف الكليات، وطالبهم بضرورة وأهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.وفتح حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول فتح مسجد المدينة الجامعية؛ لأدائهم الصلوات به، وسط التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.وحرص المحرصاوي خلال الجولة على تناول طعام الغداء وسط أبنائه الطلاب، محذرًا إياهم من الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها بين طلاب الجامعة؛ بهدف نشر الطاقة السلبية بين صفوف الطلاب والنيل منهم، وتعطيلهم عن تحصيل ومذاكرة دروس العلم كل في تخصصه.وفي ختام جولته أشاد طلاب المدينة الجامعية بجهود قيادات جامعة الأزهر، والتي تقوم بمتابعة جميع مجريات العملية التعليمية بمختلف الكليات، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة.