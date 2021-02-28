سفير مصر بالرباط يكرم مواهب «مصر في عيون أطفال المغرب»

كرّم السفير المصري لدى المملكة المغربية أشرف إبراهيم بمقر السفارة مواهب مسابقة (مصر في عيون أطفال المغرب)، وأهدى مديري المدارس درعا مقدما من وزارة التعليم العالي، وقدم لهم الشكر على دعمهم للطلاب، وحثهم على الاستمرار في رعاية المواهب، وخاصة الأطفال.وأثنى السفير المصري، خلال حفل التكريم، على اللوحات الفنية المشاركة التي تنم عن مواهب متميزة، وحث الطلاب على تنمية مواهبهم وتقديم المزيد من الأعمال الفنية المميزة، وشهد تكريم المؤسسات التعليمية المشاركة والطلاب الفائزين، وعددهم 28 طالبا (16 طالبة و12 طالبا)، من 6 مؤسسات تعليمية فائزة.وأقيمت المسابقة العام الدراسي الماضي، ونظرا لظروف جائحة فيروس كورونا ومنع التجمعات لم يتمكن مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية من تكريم الطلاب فعليا، ولكن أقيم معرض افتراضي على صفحة المركز تضمن جميع الأعمال المشاركة.وشاركت أعمال الطلاب في مسابقة (يوم التراث) المقامة من قبل وزارة السياحة والآثار المغربية، وسيتم إرسال شهادات الطلاب المشاركين بالحقيبة الدبلوماسية قريبا ليتم توزيعها على المؤسسات، كما شهدت المسابقة مشاركة 6 مؤسسات تعليمية من المملكة المغربية بـ249 عملا.