طرق تحميل ملف قنوات نايل سات 2021 usb عربي لجميع الريسيفرات

طرق تحميل ملف قنوات نايل سات 2021 usb عربي لجميع الرسيفرات

خطوات تحميل قنوات النايل سات على usb 2021





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، بعد أن تصدرت محرك البحث العالمي جوجل بحيث اصبحت هذه الخاصية متاحة في أغلب أجهزة الاستقبال الحديثة عالية الجودة HD، وذلك بطريقتين أولاهما، تنزيل ملف القنوات على الفلاش USB والثانية عن طريق تحديث ملف القنوات اون لاين من داخل الرسيفر.طريقة تنزيل القنواتوذلك عن طريق:1 - تنزيل ملف القنوات على الفلاش USB2 - عن طريق تحديث ملف القنوات اون لاين من داخل الرسيفر.وتنشر الدستور طرق تحميل ملف قنوات نايل سات 2021 usb عربي لجميع الرسيفرات، حيث تختلف صيغة ملف القنوات حسب كل ريسفر بحيث توجد Bin وsdx وabs وغيرها، لذلك صعب تحديث ملف قنوات لجميع الرسيفرات إلا اذا كنت تريد تشغيل ملف اصدارات مختلفة من اجهزة الاستقبال لشركة واحدة، وتعد ملف القنوات عبر فلاشة usb عقب نسخها من الكمبيوتر لاستخدامها لكافة الرسيفرات بمعالج الصن بلص أحد الوسائل الحديثة لضبط القنوات لجميع الأقمار الصناعية 2021 في ثواني معدودة دون اللجوء إلى إدخال تردد القنوات يدويا والتي تستلزم وقت وجهد حيث شعر الكثير من المواطنين بالإرهاق من جراء ضبط تردد القنوات الفضائية عقب فقد إشاراتها في الساعات الأولى من العام الجديد حيث لجأت إدارات كثير من مجموعة قنوات إلى تغير ترددها للظهور بشكل وصورة أفضل لائقين بمتابعيهم لضمان جودة الرؤية مما أثر على نسبة مشاهدة لكثير من القنوات خلال الفترة الأخيرة حيث لجأت الكثير من المواطنين على متابعة برامجهم ومسلسلاتهم المفضلة على قنوات اليوتيوب.يمكن للراغبين في متابعة البرامج والمسلسلات والأفلام عبر شاشات القنوات الفضائية إتباع الخطوات التالية لتحميل ملف قنوات النايل سات:-1 - تحميل ملف القنوات من خلال النت على الكمبيوتر.2 - نسخ ملف القنوات على فلاش usb.3 - ضع الفلاشة فى مدخل usb الموجودة في الريسيفر.4 - أضغط على على زر menu في الريموت كنترول.5 - اختيار update واضغط على ok.6 - اختيار قائمة تحديث بطاقة usb من القائمة التي تظهر أمامك.7 - ستظهر كافة الملفات المحملة على الفلاشة.8 - اختيار ملف قنوات النايل سات الشامل لجميع الريسيفرات بمعالج صن بلص المحمل مسبقا على الفلاشة.9 - اضغط على ok.10- سيقوم الرسيفر بإعادة تشغيل تلقائيا.11 - عند فتحة مجدد ستحدث كافة القنوات تلقائيا.