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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خبير مناعة يحث ألمانيا على الموافقة لاستخدام أسترازينيكا لكبار السن

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:36 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
وكالات
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حث متخصص ألماني رفيع المستوى في مجال اللقاحات برلين على تمديد موافقتها على لقاح أسترازينيكا لكبار السن، واقترح أن تتلقى المستشارة أنجيلا ميركل اللقاح على الهواء مباشرة عبر التليفزيون لتبديد المخاوف بشأن سلامته.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تمت الموافقة على استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في ألمانيا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، على عكس لقاحي بيونتكفايزر وموديرنا، واللذين حصلا على الضوء الخضر لتطعيم كبار السن أيضا.

وقال الأمين العام للجمعية الألمانية لعلم المناعة كارستن فاتزل، إن المنظمين الألمان من المرجح أن يعكسوا المسار بناء على النصيحة الحالية للبلاد.

وأشار إلى بيانات حديثة من أسكتلندا تشير إلى أن كبار السن محميون من المرض الشديد بعد تلقيهم العقار البريطاني السويدي.

وأضاف: "إذا كانت أنجيلا ميركل ستقوم ببث عملية تلقيها اللقاح على الهواء مباشرة، فسيكون ذلك رائعا".

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، قالت ميركل البالغة من العمر 66 عاما إنها أكبر من أن يتم تطعيمها بلقاح أسترازينيكا وفقًا للإرشادات الألمانية الحالية.

واعترفت بأن هناك مشكلة في البلاد مع قبول الجمهور بلقاح أسترازينيكا، وشددت على أنه "لقاح موثوق وفعال وآمن".

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