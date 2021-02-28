فوز خيتافى على فالنسيا بثلاثية نظيفة فى الدورى الإسبانى

حقق فريق خيتافي انتصارا كبيرا على ضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب كولسيوم الفونسو بيريز، في اطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل ثلاثية خيتافي كل من: ماورو ارامباري في الدقيقة 39 وخايمي ماتا بالدقيقة 55 وكارليس الينيا في الدقيقة 87، ولعب فالنسيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد طرد مختار دياخابي.ورفع الفوز رصيد خيتافي إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، وهو نفس رصيد فالنسيا في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن خيتافي.