رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

كانت الفنانة شادية مشهورة بالمقالب التي تدبرها للفنانين والملحنين، والكثيرين كانوا يحبون الانتقام منها وعمل مقالب مماثلة فيها، ولم ينجح الكثيرين ولكن محمد الموجي نجح.وكانت شادية قد تلقت مكالمة هاتفية تفيد أن مواعيد البروفات لأغنيتها الجديد قد تم تعديله ليصكون في السابعة مساء بدلا من الثالثة ظهرا، كما كان متفقا عليه في الأيام السابقة، وفي اليوم التالي وفي تمام السابعة مساء كانت شادية قد لبست وتجهزت ونزلت لتكون في موعدها في الاستوديو.وما إن وصلت شادية إلى باب الاستوديو حتى وجدت ورقة مكتوب عليها "كل مقلب وأنتِ بخير" وضحكت شادية بقوة فعندها فقط أدركت انها وقعت ضحية مقلب من مقالب الملحن الكبير، وذلك ردا على مقالبها الكثيرة، وذلك حسبما ذكرت مجلة الموعد في تقرير لها.