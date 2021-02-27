تجرى هيئة التأمينات والمعاشات استعدادها للصرف؛ حيث يسأل الكثير من المواطنين عن مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021، ومن المقرر أن يتم الصرف يوم الإثنين المقبل 1 مارس، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا المستجدة.





الدستور" يرصد خلال السطور القادمة موعد وجدول صرف المعاشات للمواطنين الخاصة بشهر مارس المقبل.





مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات، ووزارة التضامن الاجتماعي، خلال بيانات رسمية لهما، نشرت عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية، خلال الساعات الماضية، أن موعد صرف معاشات شهر مارس يوم الإثنين المقبل، على أن تقسم عملية الصرف إلى ثلاثة شرائح منعا للتكدس والازدحام، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم.





وتتضمن الشرائح الآتي: الشريحة الأولى والتي تقدر عددها 2.4 مليون مواطن، والتي تحصل على معاش أقل من ألف جنيها، سيتم الصرف لها يومي 1، 2 مارس، أيام الاثنين والثلاثاء.

وأما الشريحة الثانية، والتي يقدر عددها بـ 2.4 مليون مواطن، والتي تتقاضى معاش من ألف إلى ألفين، وهذه سيتم الصرف لها أيام الأربعاء والخميس، 3، 4 مارس.





وأما الشريحة الثالثة، والتي تحصل على معاش أكثر من ألفين جنيها، سيتم الصرف لها أيام 5، 6 مارس، ويشار إلى أنه يتم الصرف إلى أكثر من 11 مليون مواطن.





كارت ميزة لأصحاب المعاشات‏‎

من جهتها، قامت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بتوفير كارت ميزة، لكل صاحب معاش، حيث يمكن للمواطن الصرف أيضا من ماكينات الصراف الآلي، والتي يبلغ عددها 12 ألف ماكينة في مختلف محافظات مصر، أو من خلال مكاتب البريد.

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ويشار إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا، وتم تقسيم أصحاب المعاشات إلى ثلاثة شرائح، وذلك منعا للتكدس، وخوفًا على المواطنين وسلامة أرواحهم.