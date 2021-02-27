رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

السبت 27/فبراير/2021 - 08:37 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
نعمات مدحت
طباعة
تجرى هيئة التأمينات والمعاشات استعدادها للصرف؛ حيث يسأل الكثير من المواطنين عن مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021، ومن المقرر أن يتم الصرف يوم الإثنين المقبل 1 مارس، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا المستجدة.

"الدستور"  يرصد خلال السطور القادمة موعد وجدول صرف المعاشات للمواطنين الخاصة بشهر مارس المقبل.

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات، ووزارة التضامن الاجتماعي، خلال بيانات رسمية لهما، نشرت عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية، خلال الساعات الماضية، أن موعد صرف معاشات شهر مارس يوم الإثنين المقبل، على أن تقسم عملية الصرف إلى ثلاثة شرائح منعا للتكدس والازدحام، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم.

وتتضمن الشرائح الآتي: الشريحة الأولى والتي تقدر عددها 2.4 مليون مواطن، والتي تحصل على معاش أقل من ألف جنيها، سيتم الصرف لها يومي 1، 2 مارس، أيام الاثنين والثلاثاء.
وأما الشريحة الثانية، والتي يقدر عددها بـ 2.4 مليون مواطن، والتي تتقاضى معاش من ألف إلى ألفين، وهذه سيتم الصرف لها أيام الأربعاء والخميس، 3، 4 مارس.

وأما الشريحة الثالثة، والتي تحصل على معاش أكثر من ألفين جنيها، سيتم الصرف لها أيام 5، 6 مارس، ويشار إلى أنه يتم الصرف إلى أكثر من 11 مليون مواطن.

 كارت ميزة لأصحاب المعاشات‏‎

من جهتها، قامت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بتوفير كارت ميزة، لكل صاحب معاش، حيث يمكن للمواطن الصرف أيضا من ماكينات الصراف الآلي، والتي يبلغ عددها 12 ألف ماكينة في مختلف محافظات مصر، أو من خلال مكاتب البريد.
اقرأ ايضا:

ويشار إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا، وتم تقسيم أصحاب المعاشات إلى ثلاثة شرائح، وذلك منعا للتكدس، وخوفًا على المواطنين وسلامة أرواحهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير التعليم عن «أزمة السيستم»: مشكلة شبكات وستنتهى غدًا

«قُبلة وداع» تكشف واقعة مثيرة بمشرحة مستشفى في طنطا

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

طلاب أولى ثانوي.. التعليم: اعتبار كل من حضر الامتحان وواجه مشكلة السيستم ناجحًا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري

مقعدان حول طاولة بيضاء