«النواب الأمريكى» يصوت على خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد اليوم

يصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على خطة إنعاش الاقتصاد بعد قرار بعدم إدراج البند المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور فيها آثار خيبة أمل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دعا مع ذلك إلى إقرارها "بسرعة".ورأت مسئولة ضبط قواعد عمل مجلس الشيوخ الخميس، أن خطة التحفيز الهائلة لا يمكن أن تشمل الزيادة المطروحة في الحد الأدنى للأجور.وعلى الرغم من هذه النكسة، حث الرئيس الأمريكي الكونجرس على "التحرك بسرعة لاعتماد خطة الإنقاذ الأمريكية".