روسيا: وجود أمريكا فى سوريا غير شرعى.. وأخبرتنا قبل القصف الأخير بـ4 دقائق

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، إن الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بخطتها شن غارات جديدة على شرق سوريا إلا قبل دقائق معدودة من تنفيذ الهجوم.وأضاف "لافروف"، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الجمعة مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر، أن العسكريين الروس تلقوا إخطارًا من الجانب الأمريكي بشأن الغارات الجديدة قبل أربع أو خمس دقائق فقط من شنها.وتابع: «حتى إذا تحدثنا عن إجراءات منع وقوع الاشتباك المعتادة في العلاقات بين العسكريين الروس والأمريكيين، فإن مثل هذا الإخطار الذي يأتي بالتزامن مع تنفيذ الضربة لا يجلب أي منفعة».وأكد "لافروف" أن «تواجد القوات الأمريكية في سوريا غير شرعي ويتناقض مع جميع أعراف القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بالتسوية السورية».وأشار "لافروف" إلى أن «الولايات المتحدة، حسب بعض المعطيات، لا تنوي الانسحاب من سوريا إطلاقًا"، مؤكدًا أن موسكو تعتزم توضيح هذه المسألة مع واشنطن.