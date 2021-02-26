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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الروسية تطالب واشنطن باحترام سيادة سوريا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:19 م
جريدة الدستور
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدين الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا وتدعو واشنطن إلى احترام سيادة سوريا.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية أوردتها وسائل إعلام روسية في نسختها الانجليزية، اليوم الجمعة: "ندين بشدة مثل هذه الأعمال، وندعو إلى الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ونؤكد عدم اكتراثنا بأي محاولة لتحويل الأراضي السورية إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية".

وكان البنتاجون قد أكد توجيه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق، وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الجيش اعتمد على معلومات استخباراتية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه ليست لديه معلومات عما إذا كانت الولايات المتحدة قد أبلغت بلاده بالهجوم على سوريا مسبقا، مُدينا الهجوم الأمريكي الذي وقع فجر اليوم على الأراضي السورية.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "إن الكرملين يتابع عن كثب الوضع حول الهجوم الأمريكي الأخير على سوريا".

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