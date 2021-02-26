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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جومانا مراد تشارك فى «إيجيبت آرت» بأعمال تعرض للمرة الأولى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:13 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
جمال عاشور
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تستعد الفنانة جومانا مراد، للمشاركة بجناح خاص بها في الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون "ايجيبت آرت فير" للفنون التشكيلية، الذي ينطلق في تمام الثانية ظهر اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وهو الحدث الفني الأكبر في الوطن العربي.

وتشارك جومانا مراد، خلال فعاليات Egypt INT’L Art fair، بـ40 لوحة فنية، لرموز الفن التشكيلي في العالم العربي، من أصل 500 قطعة تحتفظ بها جميعًا داخل منزلها لأشهر الفنانين التشكيليين من مصر وسوريا، حيث ستكشف عنها الستار للمرة الأولى وتشرح للجمهور أفكارا وتفاصيل هذه المقتنيات الشخصية الثمينة.

ومن أهم الأعمال التي ستشارك بها جومانت في المعرض الدولي، لوحات لكل من، جاذبية سري، أدهم وانلي، صبري منصور، حامد عويس، سمير رافع، سيد عبدالرسول، فاتح المدرس، إسماعبيل الشموت، ممدوح قشلان، 3 تماثيل للفنان الكبير الراحل محمود مختار، 3 لوحات للفنان الكبير سعيد كيالي، وغيرهم.

وتعتبر جومانا مراد، هي الفنانة الأولى في الشرق الأوسط، التي تشارك بمعرض عالمي للفن التشكيلي بلوحات للعرض فقط دون غرض البيع، وذلك لعشقها الشديد للرسم، والذي تمارسه في أوقات فراغها بعيدًا عن أعمالها السينمائية والتليفزيونية.

وتنطلق غدا الجمعة 26 فبراير، الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون "ايجيبت آرت فير" للفنون التشكيلية، في تمام الثانية ظهرا، وتستمر حتى 28 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة متميزة والفنانين العرب والمهتمين بالفن التشكيلي والنقاد وهواة الاقتناء من كبار جامعي الأعمال الفنية، ورجال أعمال والسينمائيون والشخصيات العامة من مصر والعالم العربي.

وتُعد إقامة هذا الحدث الفني الكبير في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنانية بسبب وباء كورونا، بمثابة إقرار بالمقاومة من أجل تنشيط الحركة الفنية بمصر والوطن العربي ومحاولة للتعافي على الساحة الفنية والنشاط التشكيلي، ويرجع القرار إلى مجلس أمناء "معرض مصر الدولي للفنون"، وهم مجموعة من الشخصيات العامة والمشاهير والفنانين والأكاديميين والنقاد، من بينهم محمد يونس مدير جاليرى آزاد، والفنان الدكتور أحمد نوار، الفنان الدكتور محمد عبلة، والفنانة والناقدة دكتور أمل نصر، والفنانة الممثلة السورية كِندة علوش وآخرون.

يشهد المعرض إقامة مجموعة من الندوات حول موضوعات وقضايا معنية بالفنون التشكيلية المعاصرة وتنوع معالجاتها وصياغاتها، وذلك لإثراء الحدث وخلق حالة من الحوار الفني الثقافي، بين الفنانين المصريين والعرب، ومن جانبه وجه مجلس الأمناء الدعوة للمشاركة من الفنانين وقاعات العرص بمصر وخارجها لتقديم مشهد فني معاصر يحمل العديد من التجارب المعاصرة، كما تقرر إهداء هذه الدورة لروح الفنان القدير الراحل "عمر النجدي 1931 – 2019".

يُشارك في هذه الدورة ما يزيد على 120 فنان وفنانة مصريين ما بين تشكيليين ونحاتين من مختلف الاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة، منهم "أحمد نوار، عبد الفتاح البدري، عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الوهاب، أحمد مجدي، أسماء سامي، أحمد قدري، أشرف رضا، أحمد عبد الوهاب، أحمد عثمان، محمد عرابي، محمد رضوان، سمير فؤاد، إيمان عزت، إسراء زيدان، أسامة فريد، محمد أبو الوفا، محمد بنوي، نجيب معين، عمار شيحة، أمينة سالم، جورج لطفي، وائل درويش، ياسمين الحاذق، علاء عوض، علي سعيد، أيمن لطفي، لينا أسامة، مهنى ياقوت، مصطفى سليم، صبري منصور، عبد الغفار شديد، جورج بهجوري، محمد عبلة، سعاد عبد الرسول، سعاد مردم، وغيرهم.

كما يُشارك عدد من الفنانين من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان، من بينهم "بهرم حاجو،عادل داود، مهند عرابي، وليد المصري، إدوارد شهدا، وحسام بلان، وسيروان باران، علي نوري، وجورج باسيل، وصلاح المر، وحكيم العقيل.. وغيرهم.

جدير بالذكر أن عدد من قاعات العرض المصرية والعربية تُشارك في فعاليات المعرض، وكل قاعة عرض قامت بترشيح مجموعة من الفنانين مختلفى الاجيال، ومن هذه القاعات "آزاد، جاليري مصر، إبداع، كحيلة، نوت، المشربية، جاليري جورج كامل سوريا.

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